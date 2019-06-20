Псковский губернатор: Проблему нехватки медиков не решить только силами регионов

15:48, 20 июня 2019, ПАИ

Псковские власти ищут дополнительные возможности для поддержки медиков, чтобы решить кадровую проблему в учреждениях здравоохранения, однако только силами региона эту проблему не снять. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, такое заявление сделал глава региона Михаил Ведерников, комментируя вопрос, который был задан из Псковского областного онкологического диспансера президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии».

В частности, псковичи сообщили главе государства, что местный онкодиспансер оснащён дорогостоящей аппаратурой, однако у учреждения есть кадровая проблема.

Михаил Ведерников поблагодарил Владимира Путина за решение о строительстве онкоцентра в Пскове и отметил, что на его реконструкцию и оснащение из федерального бюджета были направлены около 1,5 млрд рублей. Глава региона подтвердил, что онкодиспансер действительно испытывает кадровый дефицит, как и ряд других медучреждений Псковской области. По словам губернатора, дефицит медицинских кадров в регионе составляет около 50%. Он подчеркнул, что в первую очередь нехватка медработников связана с уровнем зарплаты — она самая низкая на Северо-Западе. Губернатор подчеркнул, что региональные власти делают всё, чтобы удержать работников и привлечь новые кадры в регион, однако, по его мнению, чтобы решить эту проблему одних только сил субъекта не хватает.

Губернатор сообщил, что региональные власти планируют создать комплекс мер поддержки данной отрасли, который может быть принят на региональном уровне. Кроме того, псковские власти обратятся в Минздрав с просьбой о содействии в принятии ряда решений на федеральном уровне. Например, помочь могло бы распределение выпускников медицинских вузов. Михаил Ведерников отметил, что эта практика показала себя в советское время, медицинские кадры активно закреплялись не только в городе, но и на селе.

Михаил Ведерников также обозначил приоритетные задачи региональных властей в сфере здравоохранения. Он отметил важность укрепления первичного медицинского звена. «Наша задача — чтобы медицина была в шаговой доступности, чтобы она была качественной, и жители получали возможность пройти первичную диагностику и регулярную диспансеризацию на местах», — подчеркнул Михаил Ведерников.