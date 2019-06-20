Проблемы псковского онкодиспансера озвучили Владимиру Путину в ходе прямой линии

13:19, 20 июня 2019, ПАИ

Из псковского областного онкологического диспансера на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным вышел журналист Антон Верницкий 20 июня. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Журналист отметил, что онкологический центр в Пскове современный и оснащен «дорогостоящей и шикарной» аппаратурой. «Таких центров в России, к сожалению, пока не так много», – сказал он.

Первых пациентов здесь приняли в сентябре 2016 года. Создание центра началось в 2012 году на базе железнодорожной больницы. В общей сложности в проект было вложено более 1,3 млрд рублей из консолидированного бюджета. Ежегодно около 2000 человек получают помощь в стационаре онкоцентра, врачами выполняется около 1000 операций различной степени сложности.

Но есть у данного учреждения одна проблема - нехватка специалистов.

Посетители центра, которые в это время ожидали приема, рассказали: тяжело попасть к онкологу, приходится приходить в 5 утра. Пожилая женщина на камеру рассказала, что ожидала прием три недели. Антон Верницкий сообщил, что люди вынуждены уезжать лечиться в Санкт-Петербург и Москву. «Как помочь?» – обратился он к президенту.

Владимир Путин свой ответ начал с оценки ситуации в здравоохранении в целом. По его словам, необходимо решить такие вопросы, как доступность первичного звена здравоохранения, кадровый дефицит и проблему лекарственного обеспечения.

Особое внимание должно уделяться кадровому вопросу, особенно на селе. Заниматься работой по обеспечению жильем этих специалистов должны региональные и местные власти. «Много раз об этом говорили», – напомнил он, и указал, что региональные власти должны предусматривать на эти цели деньги в своем бюджете.

Еще одним шагом должно стать повышение уровня заработной платы медицинских работников, президент указал на необходимость выравнивать зарплаты врачей в столице и регионах.

Сказал он и о том, что в рамках национального проекта «Здравоохранения» онкология выделена в отдельное направление.

В ходе прямого эфира министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что, в том числе, для ранней диагностики этого заболевания в регионах строят новые фельдшерско-акушерские пункты.

«Мы активно развиваем структуру амбулаторной помощи и видим ее оживление. Мы каждый год строим от 300 до 500 ФАПов и в этом году будет построено не менее 350 ФАПов и будут обновлены», - отметила она.

Такие ФАПы появятся в этом году и в Псковской области. Как подчеркивал ранее губернатор Михаил Ведерников, в регионе также будут сохранять действующие больницы и поликлиники, оснащать их современным оборудованием. Но для решения кадрового вопроса необходимы кардинальные меры. Одних только мощностей ПсковГУ, который не так давно начал подготовку профильных специалистов, мало. Меры нужны комплексные. Одно из последних предложений губернатора — построить два многоквартирных дома в Пскове и Великих Луках для обеспечения жильем медиков, увеличить размер единовременных выплат для врачей. Это позволит привлечь недостающие кадры в больницы, пациентам не потребуется ожидать несколько недель приема у врача.

«В Псковской области необходимо выстроить новую систему диагностики и лечения онкобольных с учетом особенностей расселения на территории региона, инфраструктуры медицинских учреждений и кадрового обеспечения. На каждом из этапов должно быть оказано максимально профессиональное медицинское сопровождение. Основной акцент — на работу первичного звена на местах», - заявлял ранее глава региона Михаил Ведерников.