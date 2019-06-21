В Уголовном кодексе РФ появится статья об осквернении памятников воинам

10:20, 21 июня 2019, ПАИ

3 млн рублей штрафа или лишение свободы на срок до четырех лет — такими могут быть наказания за повреждение символов воинской славы России. Министерство обороны подготовило два законопроекта о внесении дополнительных статей в Уголовный кодекс страны — материалы оказались в распоряжении «Известий».

Так, в УК предложено внести статью 243.4 «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России». Еще одно предложение предполагает наказание причастных к осквернению и повреждению памятников воинам. Инициатива получила название «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории».

Издание уточнило, что предполагается в качестве меры воздействия установить запрет на въезд в Россию и участников самих актов вандализма и тех, кто к этому призывает.

Пакет документов вскоре направят в правительство РФ.