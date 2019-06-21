Изменилось место проведения акции «Горсть памяти» в Пскове

11:08, 21 июня 2019, ПАИ

Траурный митинг и возложение цветов в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти» 22 июня состоится на Могиле неизвестного солдата в Пскове в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Ранее мероприятие по планам должно было пройти в Сквере павших бойцов.

В День памяти и скорби памятные мероприятия пройдут в каждом муниципальном образовании Псковской области. Забор земли произведут со всех воинских захоронений региона, которых насчитывается более 700.

В рамках акции землю с мест захоронений советских воинов, которые расположены в России и за рубежом, поместят в специальные «солдатские кисеты». Ко дню празднования 75-летия Великой Победы их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими почестями установят на территории главного храма вооруженных сил России – в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

Акцию «Горсть памяти» организовало Минобороны. Она приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.