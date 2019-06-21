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Общество

Российские и иностранные художники пишут виды Пскова в рамках Ганзы-2019

В Псковскую детскую художественную школу прибыла российская и иностранная делегации профессиональных художников. Они работают на пленэре и пишут виды Пскова и его окрестностей. Об этом Псковскому агентству информации сообщила преподаватель истории искусств Псковской детской художественной школы Татьяна Ганина.

Она отметила, что работы пишут профессиональные художники из России (Псковская область, Москва, Санкт-Петербург), Латвии, Финляндии, Шотландии, Германии, Канады и Южной Кореи. Свои работы художники создают в рамках акции, которая приурочена к Ганзейским дням в Пскове.

По словам преподавателя, художники работают уже третий день. «Они пишут виды Пскова, также были в Изборске и в других населенных пунктах Псковской области», - уточнила она. Татьяна Ганина отметила, что работы художников будут представлены 28 июня в 10:00 в выставочном зале союза художников. «Там будет большая пленэрная выставка, посвященная Ганзейским дням. На ней также будет организован небольшой уголок работ наших детей, посвященных Ганзейским дням», добавила она.

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