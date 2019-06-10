Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет

19:43, 10 июня 2019, ПАИ

Обнародована программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Она включила в себя основные площадки праздника, уточнила адреса и даты проведения мероприятий.

Детали сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках фестиваля пройдут: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союза.

Программа проведения мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове