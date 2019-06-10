Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
Обнародована программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Она включила в себя основные площадки праздника, уточнила адреса и даты проведения мероприятий.
Детали сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.
В рамках фестиваля пройдут: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союза.
Программа проведения мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове
|
27 июня (четверг)
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15:00 – 15:30
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Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени
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Псковский кремль
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15:30 – 17:00
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Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра
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Псковский кремль
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16:00 – 22:00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
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Кинотеатр «Смена»
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18:00 – 22:00
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Праздничная программа для гостей и жителей города
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Октябрьская площадь
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28 июня (пятница)
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10:00 - 10:30
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Открытие выставки работ участников Международного пленэра
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Выставочный зал, улица Ленина, 1
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10:00 - 20:00
|
Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции
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Финский парк, Набережная реки Великой
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10:00 – 22:00
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Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
|
|
Кинотеатр «Смена»
|
11:00 – 11:15
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Церемония открытия Ганзейского рынка
|
|
Октябрьская площадь
|
11:00 – 20:00
|
Работа Ганзейского рынка
|
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Октябрьский проспект, улица Советская
|
11:00 – 20:00
|
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
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|
Октябрьская площадь
|
11:00 – 12:00
|
Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»
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Набережные рек Великой и Псковы
|
14:00 - 15:30
|
Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
|
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Спортивно-развлекательный
парк «Простория»
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16:00 - 18:30
|
Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»
|
|
БКЗ филармонии
|
11:00 – 22:00
|
Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов
ганзейских зарубежных и российских городов
|
|
Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
|
19:00 – 21:00
|
Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области
|
|
Псковский кремль
|
20:00 – 22:00
|
Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)
|
|
Площадка у Центра студенческих инициатив
|
22:00 – 24:00
|
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
|
|
у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»
|
20:00 – 22:00
|
Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»
|
|
Октябрьская площадь
|
29 июня (суббота)
|
|
10:00 – 20:00
|
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции
|
|
Финский парк
|
10:00 – 20:00
|
Работа Ганзейского рынка
|
|
Октябрьский проспект, улица Советская
|
10:00-20:00
|
Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»
|
|
Октябрьский проспект, улица Советская
|
10:00 – 20:00
|
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
|
|
Набережные рек Великая и Пскова
|
10:00 – 20:00
|
Выставка работ участников Международного пленэра
|
|
Выставочный зал, улица Ленина, 1
|
10:00 – 22:00
|
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
|
|
БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»
|
10:00 – 22:00
|
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
|
|
Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
|
10:00 – 18:00
|
Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
|
|
Спортивно-развлекательный парк «Простория»
|
12:00 – 15:00
|
Концерт с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О Лундстрема»
|
|
Милицейская набережная
|
15:00 – 17:00
|
Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)
|
|
Финский парк
|
22:00 – 24:00
|
Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»
|
|
Ресторанно-гостиничный комплекса «Двор Подзноева»
|
20:00 – 23:00
|
Праздничный концерт для гостей и жителей города
|
|
Октябрьская площадь
|
23:30 – 24:00
|
Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени
|
|
Набережная реки Великой
|
30 июня (воскресенье)
|
10:00 – 15:00
|
Международный фестиваль клубов исторической реконструкции
|
|
Финский парк
|
10:00 – 15:00
|
Работа Ганзейского рынка
|
|
Октябрьская площадь, Октябрьский проспект
|
10:00 – 15:00
|
Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»
|
|
Набережные рек Великой и Псковы
|
10:00 – 15:00
|
Выставка работ участников Международного пленэра
|
|
Выставочный зал, улица Ленина, 1
|
10:00 – 15:00
|
Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов
|
|
Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная
|
10:00 – 14:00
|
Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»
|
|
Кинотеатр «Смена»
|
14:00 – 16:00
|
Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота»
|
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БКЗ филармонии
|
13:00 - 15:30
|
Шествие участников
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|
улица Кузнецкая - Октябрьская площадь
|
16:00 – 16:30
|
Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней
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|
Псковский кремль
|
16:30 – 18:00
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Праздничный концерт, «Государственный академический русский народный хор имени М. Е.Пятницкого»
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|
Псковский кремль