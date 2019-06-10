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Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет
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Общество

Программа 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове: Когда, где и на каких площадках пройдет

Обнародована программа 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. Она включила в себя основные площадки праздника, уточнила адреса и даты проведения мероприятий. 

Детали сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках фестиваля пройдут: Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многое другое. Всего в Псков на Ганзу приедут делегации из 88 городов Ганзейского союза.

Программа проведения мероприятий XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове

27 июня (четверг)

 

15:00 – 15:30

Протокольная часть церемонии открытия XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

 

Псковский кремль

15:30 – 17:00

Открытие Международного Хорового праздника. Выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра

 

Псковский кремль

16:00 – 22:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

Кинотеатр «Смена»

18:00 – 22:00

Праздничная программа для гостей и жителей города

 

Октябрьская площадь

28 июня (пятница)

 

10:00 - 10:30

Открытие выставки работ участников Международного пленэра

 

Выставочный зал, улица Ленина, 1

10:00 - 20:00

Открытие и работа Международного фестиваля клубов исторической реконструкции

 

Финский парк, Набережная реки Великой

10:00 – 22:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

Кинотеатр «Смена»

11:00 – 11:15

Церемония открытия Ганзейского рынка

 

Октябрьская площадь

11:00 – 20:00

Работа Ганзейского рынка

 

Октябрьский проспект, улица Советская

11:00 – 20:00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

 

Октябрьская площадь

11:00 – 12:00

Открытие Международной ремесленной ярмарки «Город мастеров»

 

Набережные рек Великой и Псковы

14:00 - 15:30

Открытие Ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

 

Спортивно-развлекательный

парк «Простория»

16:00 - 18:30

Открытие Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

БКЗ филармонии

11:00 – 22:00

Открытие и работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов

ганзейских зарубежных и российских городов

 

Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

19:00 – 21:00

Международный Хоровой праздник. Выступление сводного хора, симфонического оркестра Псковской области

 

Псковский кремль

20:00 – 22:00

Молодежное гуляние «Из истории в современность» (мероприятие Молодой Ганзы)

 

Площадка у Центра студенческих инициатив

22:00 – 24:00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

 

у ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева»

20:00 – 22:00

Праздничный концерт для гостей и жителей области с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема»

 

Октябрьская площадь

29 июня (суббота)

 

10:00 – 20:00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

 

Финский парк

10:00 – 20:00

Работа Ганзейского рынка

 

Октябрьский проспект, улица Советская

10:00-20:00

Проведение открытой творческой лаборатории мастеров декоративно-прикладного искусства и народного художественного творчества Ганзейских городов «Ганза: традиции и современность»

 

Октябрьский проспект, улица Советская

10:00 – 20:00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»

 

Набережные рек Великая и Пскова

10:00 – 20:00

Выставка работ участников Международного пленэра

 

Выставочный зал, улица Ленина, 1

10:00 – 22:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

БКЗ филармонии, Кинотеатр «Смена»

10:00 – 22:00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

 

Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

10:00 – 18:00

Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу»

 

Спортивно-развлекательный парк «Простория»

12:00 – 15:00

Концерт с участием «Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени О Лундстрема»

 

Милицейская набережная

15:00 – 17:00

Посадка «Аллеи Дружбы» (мероприятие Молодой Ганзы)

 

Финский парк

22:00 – 24:00

Международный мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены»

 

Ресторанно-гостиничный комплекса «Двор Подзноева»

20:00 – 23:00

Праздничный концерт для гостей и жителей города

 

Октябрьская площадь

23:30 – 24:00

Праздничный салют в честь XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени

 

Набережная реки Великой

30 июня (воскресенье)

10:00 – 15:00

Международный фестиваль клубов исторической реконструкции

 

Финский парк

10:00 – 15:00

Работа Ганзейского рынка

 

Октябрьская площадь, Октябрьский проспект

10:00 – 15:00

Международная ремесленная ярмарка «Город мастеров»

 

Набережные рек Великой и Псковы

10:00 – 15:00

Выставка работ участников Международного пленэра

 

Выставочный зал, улица Ленина, 1

10:00 – 15:00

Работа сценических площадок на территории праздничного пространства Окольного города с выступления коллективов ганзейских зарубежных и российских городов

 

Октябрьская площадь, Октябрьский проспект, Детский парк, Милицейская набережная, набережная реки Великой, спуск с улицы Детской у спортивного комплекса «Барс», Золотая набережная

10:00 – 14:00

Работа Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

Кинотеатр «Смена»

14:00 – 16:00

Церемония закрытия Международного кинофестиваля «Западные ворота»

 

БКЗ филармонии

13:00 - 15:30

Шествие участников

 

улица Кузнецкая - Октябрьская площадь

16:00 – 16:30

Протокольная часть церемонии Закрытия. Передача флага следующему городу- организатору Международных Ганзейских дней

 

Псковский кремль

16:30 – 18:00

Праздничный концерт, «Государственный академический русский народный хор имени М. Е.Пятницкого»

 

Псковский кремль
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