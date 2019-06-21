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Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
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Финалист «Лидера года» Ирина Иванова станет зампредседателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Финалист псковского конкурса «Лидер года» Ирина Иванова станет заместителем председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Занять эту должность ей предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 21 июня во время личной встречи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор отметил, что у Ирины Ивановой есть опыт работы в администрации Псковской области, поэтому он выразил уверенность, что она эффективно сможет справиться с работой в новой должности.

Михаил Ведерников также сообщил, что 1 июля в Псковскую область приедут специалисты Московского института транспорта. Они будут помогать псковским специалистам в разработке модели обеспечения транспортом жителей и гостей региона. Губернатор отметил, что данная модель будет касаться не только общественного автобусного транспорта, но и внутрирегиональных и сквозных железнодорожных перевозок. Михаил Ведерников выразил уверенность, что этот проект сможет значительно улучшить транспортное сообщение в Псковской области.

Ирина Иванова поблагодарила главу региона за оказанное доверие. Она отметила, что развитие транспорта и дорожного хозяйства — важное направление для Псковской области. «Мне будет действительно интересно заниматься этим проектом и воплотить его в жизнь, чтобы жителям стало удобнее», — подчеркнула она и отдельно поблагодарила губернатора за организацию конкурса «Лидер года».

Ирина Иванова родилась 7 апреля 1987 года в Острове. В 2009 году окончила Псковский государственный политехнический институт по специальности «инженер-системотехник». В 2012 году окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «юрист». С 2009 года работала ведущим специалистом в СУ СК при прокуратуре РФ по Псковской области. В 2011 году трудилась помощником юриста в правовой группе «Перспектива». С 2011 по 2012 годы — эксперт отдела урегулирования ОСАО «Ингосстрах». С 2012 по 2019 годы — советник губернатора Псковской области. С января 2019 года и до настоящего времени занимала должность советника первого заместителя главы региона.

Это уже второе кадровое назначение финалистов конкурса «Лидер года». Ранее один из победителей конкурса Виталий Рахманов стал первым заместителем начальника управления цифрового развития и связи администрации области.

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