Литва рассматривает закрытие границы с Россией по примеру Эстонии

16:19, 16 ноября 2026, ПАИ

Власти Литвы рассматривают возможность полностью закрыть границу с Россией. Об этом заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа, пишет ТАСС.

«Это не является чем-то новым в регионе, поэтому решение Эстонии понятно», – сказал он.

При этом Литва также может принять подобное решение с учётом всех обстоятельств, добавил Гитанас Науседа.

Напомним, эстонские власти планируют закрыть границы с РФ с 1 декабря. Решение они объясняют якобы недружественными действиями России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все обвинения Эстонии и других европейских стран в адрес России по поводу диверсионной деятельности абсолютно голословны.