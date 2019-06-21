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Общество

В России дрессировщикам запретят мучить животных

В России дрессировщикам хотят запретить мучить животных. В частности, предполагается запретить использовать во время тренировок средства, которые могут причинить боль или нанести травмы животным, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

Помимо этого в документе отмечается, что дрессировка животного должна длиться не более пяти часов в день. Также отмечается, что при дрессировке допускаются только методы положительного подкрепления, но не наказание.

Кроме того, планируется запретить использование различных препаратов, которые ведут к изменению состояния животного. Планируется, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

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