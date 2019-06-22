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Общество

Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента России

Президент России Владимир Путин временно запретил перелеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля 2019 года. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал туроператорам на время запрета полетов не продавать путевки в Грузию из России. В указе также говорится, что правительству России необходимо обеспечить возвращение российских граждан, которые временно находятся на территории этой страны.

Как пишет газета «Известия», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что такое решение Владимира Путина стало вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси.

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