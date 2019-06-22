«Бригантина» прошла в Великих Луках

10:03, 22 июня 2019, ПАИ

Праздник выпускников «Бригантина» прошел в Великих Луках 21 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

496 выпускников приняли участие в традиционном шествии, которое стартовало от площади Калинина в 19:00. Впереди колоны шествовали мажоретки из коллектива «Золотые погоны» в сопровождении городского духового оркестра. Возглавляли шествие представители власти Великих Лук.

Основная часть мероприятия состоялась на площади Ленина. «Вас ждут интересные открытия, серьезные достижения, победы, ответственные решения, – обратился к выпускникам исполняющий полномочия главы города Сергей Гусев. – Конечно, не обойдется без трудностей и испытаний, но с нашим особым великолукским характером вы сможете их преодолеть».

Он выразил надежду, что все свои способности сегодняшние выпускники направят на развитие своей малой родины и, получив качественное образование, вернутся в Великие Луки, где будут трудиться на благо города и Псковской области.

Также выпускников поздравили исполняющая обязанности заместителя главы городской администрации Юлия Ярышкина, председатель совета директоров школ города, директор средней школы № 7 Наталья Демиховская.

Затем прошло чествование лучших: свыше 50 выпускников набрали на ЕГЭ более 90 балов, и более 200 – сдали ЕГЭ с результатом выше 80.