Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву

13:31, 22 июня 2019, ПАИ

Землю, собранную со всех воинских захоронений Псковской области, в гильзах артиллерийских снарядов ко дню празднования 75-летия Великой Победы передадут для хранения на территории Главного храма Вооруженных Сил России в Москве. Соответствующая всероссийская военно-патриотической акция «Горсть памяти!» прошла во всех муниципалитетах региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

22 июня в 12:00 основная торжественная церемония прошла в Пскове на Могиле Неизвестного солдата, где собрались руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, руководство исполнительной и законодательной власти региона и города, правоохранительных ведомств, военного комиссариата Псковской области, военнослужащие Псковского территориального гарнизона, ветераны, юнармейцы, жители и гости Пскова.

Мероприятие началось с заупокойной литии в память о павших в годы Великой Отечественной войны, затем прозвучал Гимн России и была объявлена минута молчания. К монументу возложили гирлянду воинской славы.

От имени губернатора Михаила Ведерникова и администрации Псковской области к собравшимся обратился Сергей Дмитриев, который напомнил, что в этот день 78 лет назад на страну вероломно напали немецко-фашистские войска. «Наш народ стоял до последнего, не сломился, не сдался», – подчеркнул он. Он добавил, что победа досталась великой ценой.

Ветеран Геннадий Василюк рассказал о своих воспоминаниях о войне и добавил, что часто проводит встречи с молодежью, чтобы познакомить их с военным прошлым страны и героической историей Пскова.

Юнармеец Аида Алибекова отметила, что Юнармия гордится подвигами прадедов и принимает эстафету от старшего поколения в служении Отечеству.

В специально подготовленный кисет участники поместили землю с воинского захоронения. Все кисеты с псковских захоронений военный комиссариат Псковской области направит в Санкт-Петербург в штаб Западного военного округа. Уже оттуда их отправят они будут переправлены в Москву. Завершилась церемония торжественным маршем воинов Псковского гарнизона.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» организована Минобороны страны и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.