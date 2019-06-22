Власти Пскова: Кафе и рестораны города готовы к приему гостей

15:20, 22 июня 2019, ПАИ

Точки общественного питания подготовились к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Исполняющая обязанности главы города Елена Полонская на итоговом заседании оргкомитета мероприятия 22 июня отметила, что у зданий кафе и ресторанов появились клумбы, дизайнерские украшения, выполненные в стилистике Ганзейских дней, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Меню выполнено на нескольких языках. Хотя бы один официант владеет несколькими языками для общения с иностранными гостями», - уточнил глава администрации Александр Братчиков.

При этом за несколько дней до старта Ганзейских дней еще появятся дополнительные элементы декора. Будут смонтированы и указатели для удобства перемещения гостей города.