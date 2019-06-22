0
16:37
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
16:12
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
15:44
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
15:07
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
13:31
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
12:15
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
10:52
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Еще новости
Общество

Власти Пскова: Кафе и рестораны города готовы к приему гостей

 

Фото Дарьи Хватковой

Точки общественного питания подготовились к проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Исполняющая обязанности главы города Елена Полонская на итоговом заседании оргкомитета мероприятия 22 июня отметила, что у зданий кафе и ресторанов появились клумбы, дизайнерские украшения, выполненные в стилистике Ганзейских дней, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Меню выполнено на нескольких языках. Хотя бы один официант владеет несколькими языками для общения с иностранными гостями», - уточнил глава администрации Александр Братчиков.

При этом за несколько дней до старта Ганзейских дней еще появятся дополнительные элементы декора. Будут смонтированы и указатели для удобства перемещения гостей города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Площадки Ганзы в Пскове обработали от комаров и клещей Сергей Пайст: Проблем с вывозом мусора в Пскове в Ганзейские дни быть не должно Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме С перехватывающих парковок гостей псковской Ганзы доставят 150 машин Специальные пропуска выданы новобрачным в Пскове на дни Ганзы Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы Организаторы Ганзы в Пскове: Убедительно просим гостей не пытаться проносить алкоголь Власти Пскова: Кафе и рестораны города готовы к приему гостей Ганзейский знак в Пскове к празднику не появится Бесплатные экскурсии можно будет посетить во время Ганзы в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
22 июня 2019
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
22 июня 2019
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
22 июня 2019
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
22 июня 2019
Себежскому району присвоят звание Края партизанской славы Псковской области
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
22 июня 2019
Землю с воинских захоронений Псковской области отправят в Москву
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
22 июня 2019
Митинги в День памяти и скорби проходят в Пскове
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
22 июня 2019
В День памяти и скорби Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию
22 июня 2019
Российские авиакомпании прекращают полеты в Грузию

Идет загрузка...