Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч

08:31, 24 июня 2019, ПАИ

За полгода число зарегистрированных самозанятых в России достигло 110 тысяч человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

В ведомстве отметили, что банки начали активную борьбу за эту категорию граждан и помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

По мнению экспертов, заинтересованность кредитных организаций в привлечении самозанятых связана с тем, что в вопросах кредитования они являются «первокурсниками», из которых можно сделать зрелых потребителей. Однако при этом есть риски в связи с их неплатежеспособностью.

Так, Сбербанк запустил в своем мобильном приложении функционал по регистрации самозанятых налогоплательщиков. Теперь можно не только поставить на учет свое дело, но и проводить необходимые операции для его ведения.

Самозанятые граждане работают сами на себя. Они не могут нанимать сотрудников, а доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.