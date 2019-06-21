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Экономика

Число зарегистрированных самозанятых в России превысило 100 тысяч

За полгода число зарегистрированных самозанятых в России достигло 110 тысяч человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). 

В ведомстве отметили, что банки начали активную борьбу за эту категорию граждан и помимо услуг онлайн-регистрации и ведения счета разрабатывают специальные линейки займов и страховых продуктов.

По мнению экспертов, заинтересованность кредитных организаций в привлечении самозанятых связана с тем, что в вопросах кредитования они являются «первокурсниками», из которых можно сделать зрелых потребителей. Однако при этом есть риски в связи с их неплатежеспособностью.

Так, Сбербанк запустил в своем мобильном приложении функционал по регистрации самозанятых налогоплательщиков. Теперь можно не только поставить на учет свое дело, но и проводить необходимые операции для его ведения. 

Самозанятые граждане работают сами на себя. Они не могут нанимать сотрудников, а доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

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