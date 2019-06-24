Более 200 выпускников ПсковГУ отмечены свидетельствами и нагрудными знаками «За отличную учебу»

12:39, 24 июня 2019, ПАИ

Торжественный приём выпускников ПсковГУ, получивших дипломы о высшем образовании с отличием прошел 24 июня в Пскове. Площадкой для торжества стал актовый зал администрации Псковской области, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В числе приглашенных присутствовали преподаватели и сотрудники вуза, почетные гости и потенциальные работодатели — представители образовательной, социальной, банковской сфер, промышленности, юриспруденции, масс-медиа региона.

Первый заместитель главы региона Вера Емельянова зачитала приветственный адрес от губернатора Михаила Ведерникова.

«Поздравляю с успешным завершением одного из самых важных этапов вашей жизни. Этой традиции уже 5 лет, за эти годы в актовом зале администрации Псковской области побывали более тысячи человек, которые стали одной из движущих сил нашего региона», - говорилось в обращении.

Вера Емельянова подчеркнула, что главной отличительной чертой присутствующих можно, без сомнения, назвать целеустремленность. «Умение ставить и достигать цели - без такого навыка не добиться успехов», - отметила она и добавила, что работодатели при поиске специалистов отдадут предпочтение выпускникам с лучшими результатами, с красным дипломом. «Главное, что каждый из вас сам себе показал свои возможности», - сказала Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор рассказала, что сейчас молодых специалистов набирают проектный офис «Команды 2018», авторы различных проектов, представители бизнес-сообщества.

«В жизни как в спорте важно удержать темп. Желаю удачи на этом пути», - сказала она, уточнив, что именно такие слова напутствия поручил передать выпускникам глава региона.

Более 200 выпускников окончили университет с отличием. Им вручили специальные свидетельства и нагрудные знаки.