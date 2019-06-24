Псковская школьница стала лауреатом Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России»

16:53, 24 июня 2019, ПАИ

Ученица Макушинской средней школы Центра образования Опочецкого района Дарья Карпова стала лауреатом 3-го Межрегионального конкурса сочинений «Я — гражданин России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, торжественное награждение победителей прошло в Санкт-Петербурге.

Призы и дипломы вручил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. «В ваших сочинениях не осталось места для избитых «штампов» и простых определений. Вы серьезно, искренне, по-взрослому рассуждаете о действительно важных вещах: патриотизме, гражданственности, о своем стремлении сделать нашу страну — Россию — и весь мир лучше и добрее», — обратился полпред к победителям конкурса.

На награждение вместе со школьницей поехала её учитель русского языка и литературы Вера Иванова. Педагог сказал, что участники конкурса вложили в свои работы жизненный опыт, каждая работа получилась сильной. Вера Иванова уверена, что «в честности изложения каждого ребенка сомневаться не приходится».

В 2019 году в конкурсе «Я – гражданин России» приняли участие более 250 тысяч школьников. Дарья Карпова отличилась в категории «Учащиеся 11-ых классов». Всего победу в конкурсе одержали 12 учеников и 12 педагогов.

Региональный этап конкурса сочинений состоялся при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Он также помог Дарье Карповой и педагогу-наставнику попасть на награждение в Санкт-Петербург.