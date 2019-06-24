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Общество

Пострадавшему на псковском этапе чемпионата России по ралли штурману требуется помощь

Фото со страницы «Раллийные болельщики СЗФО» в социальной сети Instagram.

Пострадавшему на четвёртом этапе Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы-2019» штурману Дмитрию Балденкову требуется помощь, сообщается на странице «Раллийные болельщики СЗФО» в социальной сети Instagram.

На псковском этапе чемпионата России экипаж Алексей Зеленин / Дмитрий Балденков попали в тяжелую аварию. В результате аварии штурман Дмитрий Балденков получил травму позвоночника. На странице сообщества отмечается, что на днях штурману сделали дорогостоящую операцию по внедрению титанового моста, которую удалось организовать за минимальные деньги. Однако штурману предстоит заплатить ещё 200 тысяч рублей. В связи с этим болельщики раллийных гонок призывают друг друга и просто неравнодушных граждан объединиться и помочь собрать средства, которые требуются пострадавшему штурману.

Реквизиты: номер карты Сбербанка – 5469 3800 1161 6686 на имя – Дмитрий Анатольевич Б.

Ранее ПАИ сообщало, что во время четвёртого этапа Чемпионата России экипаж москвичей – Алексей Зеленин и Дмитрий Балденков – оказались в кювете. Алексею Зеленину после аварии потребовалась медицинская помощь. В Опочецкой районной больнице медики диагностировали у него ушиб грудной клетки и травму ноги. От госпитализации пилот отказался, решив продолжить лечение по месту жительства.

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