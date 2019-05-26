Петербуржцы Илья Лотвинов и Алексей Горюнов выиграли псковский этап Чемпионата России по ралли

23:31, 25 мая 2019, ПАИ

Победителями четвёртого этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы-2019» в абсолютном зачёте стали петербуржцы Илья Лотвинов и Алексей Горюнов. Второе места заняли Дмитрий Воронов и Виктор Позерн из Санкт-Петербурга, третье - Евгений Суховенко (Ростов-на-Дону) и Юрий Куликов (Санкт-Петербург). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре гонки.

В зачете R2 лучшими оказались Павел Козлов и Евгений Сапунов из Санкт-Петербурга. Второй результат показали Юрий Образцов (Санкт-Петербург) и Андрей Локотин (Луга), третий - Роман Русских (Гатчина) и Алексей Курносов (Смоленск).

В классе N4 самыми быстрыми были Дмитрий Воронов и Виктор Позерн, вторыми финишировали Григорий Трегубов из Перми и Матвей Безруков из Екатеринбурга, третьими - Тимофей Андрющенко из Комсомольска-на-Амуре и Алексей Кочнов из Москвы.

Псковские экипажи завоевали «серебро» и «бронзу» в своих классах.

На старт гонки, которая прошла 25 мая по дорогам Новоржевского, Бежаницкого и Опочецкого районов, вышли 42 экипажа. Однако, финишировать смогли не все.

На первом СУ вылетели с трассы Пётр Туркин и Василий Миркотан из Москвы. Второй скоростной участок прошёл без сходов, но он был пущен в дорожном режиме из-за произошедшего до старта гонки столкновения двух гражданских автомобилей.

Через 500 метров после старта СУ3 из-за поломки остановились петербуржцы Павел Туфрин и Илья Карпинский.

Четвёртый скоростной участок стал последним в этой гонке сразу для двух экипажей: техника подвела петербуржцев Александра Зайцева и Александра Потесова, Романа Прохорова и Дмитрия Иванова.

Не обошёлся без сходов и СУ5. Здесь из-за поломки не смогли финишировать Максим Бирюков и Константин Александров из Санкт-Петербурга. В кювете оказались москвичи Алексей Зеленин и Дмитрий Балденков. Причём Алексею Зеленину после аварии потребовалась медицинская помощь: в Опочецкой районной больнице медики диагностировали ушиб грудной клетки и травму ноги. От госпитализации пилот отказался, решив продолжить лечение по месту жительства.

После пятого спецучастка технические неисправности вывели из борьбы москвичей Дмитрия Горчакова и Константина Огарко. Стартовать на СУ6 из-за проблем с мотором не смогли минчане Иван Русских и Евгений Кондратеня.

На последнем скоростном участке был оборван привод в машине Ивана Миронова и Романа Капустина из Санкт-Петербурга. Завершить гонку они не смогли.