Кондитерские изделия и сыры промаркируют по-новому
Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор», сообщает газета «Известия».
Цветовая маркировка будет информировать о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В случае существенного превышения нормы продукция получает красную полосу, желтая полоска говорит о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая — о низком.
Сейчас такая маркировка используется производителями на добровольной основе, однако, по мнению экспертов, после утверждения ГОСТа может стать обязательной.
Сейчас маркировке по типу «светофор» не подлежат продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Среди исключений — кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, так как в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.