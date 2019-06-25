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Общество

Кондитерские изделия и сыры промаркируют по-новому

Кондитерские изделия и сыры предлагают включить в список продуктов, которые подлежат маркировке по типу «светофор», сообщает газета «Известия».

Цветовая маркировка будет информировать о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. В случае существенного превышения нормы продукция получает красную полосу, желтая полоска говорит о среднем уровне критически значимых веществ, зеленая — о низком.

Сейчас такая маркировка используется производителями на добровольной основе, однако, по мнению экспертов, после утверждения ГОСТа может стать обязательной.

Сейчас маркировке по типу «светофор» не подлежат продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Среди исключений — кондитерские изделия, напитки с подсластителями и сыры, так как в них содержится заведомо большое количество критически значимых веществ.

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