За поджог церкви в Карелии подростка отправили в психиатрическую лечебницу

10:39, 25 июня 2019, ПАИ

Видео газеты «Комсомольская правда»

15-летнего подростка из Кондопоги (Карелия) суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику за то, что он поджог церковь Успения Пресвятой Богородицы, пишет Фонтанка.ру.

Уголовное дело по данному факту возбудили в конце августа 2018 года. Церковь в результате поджога сгорела дотла. Правительство выделило на ее восстановление 6 млн рублей, а благотворители собрали 6 млн.

О том, что школьник страдает психическим расстройством, выявила в ходе следствия судебная медицинская психиатрическая экспертиза.