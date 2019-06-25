За поджог церкви в Карелии подростка отправили в психиатрическую лечебницу
Видео газеты «Комсомольская правда»
15-летнего подростка из Кондопоги (Карелия) суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику за то, что он поджог церковь Успения Пресвятой Богородицы, пишет Фонтанка.ру.
Уголовное дело по данному факту возбудили в конце августа 2018 года. Церковь в результате поджога сгорела дотла. Правительство выделило на ее восстановление 6 млн рублей, а благотворители собрали 6 млн.
О том, что школьник страдает психическим расстройством, выявила в ходе следствия судебная медицинская психиатрическая экспертиза.