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Общество

Педагоги псковского «Кванториума» работают наставниками летних смен «Школы исследователей и изобретателей «ЮниКвант»

Семь педагогов псковского детского технопарка «Кванториум» работают в качестве наставников летних смен «Школы исследователей и изобретателей «ЮниКвант», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, команда наставника Игоря Смирнова во Всероссийском детском центре «Орленок» заняла по итогам образовательной программы 1-е место в номинации «Авиационные системы и исследования в области самолетостроения» с проектом беспилотного летательного аппарата самолетного типа для обнаружения пожаров.

Помимо этого, Галина Косцюкевич и Вера Васильева работают наставниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Там они ведут образовательные программы по нанотехнологиям и экологии. В августе пять псковских преподавателей поедут во Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарский край.

По словам директора псковского «Кванториума», в 2019 году педагоги Андрей Петров и Галина Косцюкевич вошли в ТОП-50, а затем в ТОП-20 лучших наставников региональных «Кванториумов» и стали модераторами образовательных сессий по всей России.

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