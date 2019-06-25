Педагоги псковского «Кванториума» работают наставниками летних смен «Школы исследователей и изобретателей «ЮниКвант»

20:09, 25 июня 2019, ПАИ

Семь педагогов псковского детского технопарка «Кванториум» работают в качестве наставников летних смен «Школы исследователей и изобретателей «ЮниКвант», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Так, команда наставника Игоря Смирнова во Всероссийском детском центре «Орленок» заняла по итогам образовательной программы 1-е место в номинации «Авиационные системы и исследования в области самолетостроения» с проектом беспилотного летательного аппарата самолетного типа для обнаружения пожаров.

Помимо этого, Галина Косцюкевич и Вера Васильева работают наставниками во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке. Там они ведут образовательные программы по нанотехнологиям и экологии. В августе пять псковских преподавателей поедут во Всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарский край.

По словам директора псковского «Кванториума», в 2019 году педагоги Андрей Петров и Галина Косцюкевич вошли в ТОП-50, а затем в ТОП-20 лучших наставников региональных «Кванториумов» и стали модераторами образовательных сессий по всей России.