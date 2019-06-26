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Культура

В Псковской области появится музей льна

Первый музей льна откроется в Псковской области в Печорах 5 июля в 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в информационно–просветительском центре «Льняная губерния».

Экскурсии пройдут с элементами театрального представления. Посетителей также ждут игры-загадки и викторины с вручением сувениров. Представители музея расскажут про выращивание льна и про множество сфер его применения. Кроме этого, в музее можно ознакомиться с коллекцией женской и мужской одежды из льна. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей.

Музея откроется по адресу: Печоры, улица Рижская, 75В. Телефон для связи: +7 (901) 700-56-47.

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