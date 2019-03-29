Гости выставки промышленников в Пскове смогут получить скидку в аквапарк

11:27, 26 июня 2019, ПАИ

Гости выставки промышленников Псковской области 28-29 июня смогут получить скидку в размере 50% в аквапарк торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в дирекции ТРК.

Для получения скидки нужно фотографироваться на фирменном стенде аквапарка и по желанию выложить в свои социальные сети. «Спешите, количество флаеров ограничено!» – отметили в ТРК.

Выставка промышленников будет работать 28 и 29 июня с 11:00.

Она является частью большой программы Ганзейских дней Нового времени. Подробно с программой мероприятий можно познакомиться здесь >>>.

