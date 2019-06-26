На строительство здания Островского городского суда выделены 83 млн
Объявлен аукцион на строительство здания Островского городского суда. Конкурсная документация размешена на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82 млн 933 тыс. 611,4 рубля, средства будут выделены из федерального бюджета на 2019 год. Заказчик – управление судебного департамента в Псковской области.
Проведение аукциона запланировано на 19 июля.
Новое здание появится в Острове на улице Загородной, восточнее дома № 22. 1 этап работ должен быть завершен по 15 декабря 2019 года, 2-й - по 30 сентября 2020 года.