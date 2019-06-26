0
15:23
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
16:47
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
17:10
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
16:05
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
13:05
ПАИ-Тест: Как реализовать бизнес-проект
12:41
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
19:02
«Турагентство» закрывается: Депутаты Псковской городской Думы сократили расходы на собственные командировки
Еще новости
Экономика

На строительство здания Островского городского суда выделены 83 млн

Объявлен аукцион на строительство здания Островского городского суда. Конкурсная документация размешена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82 млн 933 тыс. 611,4 рубля, средства будут выделены из федерального бюджета на 2019 год. Заказчик – управление судебного департамента в Псковской области.

Проведение аукциона запланировано на 19 июля.

Новое здание появится в Острове на улице Загородной, восточнее дома № 22. 1 этап работ должен быть завершен по 15 декабря 2019 года, 2-й - по 30 сентября 2020 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
26 июня 2019
После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
25 июня 2019
Крестьянское хозяйство «Прометей» посетила Нинель Салагаева в Гдовском районе
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
24 июня 2019
В «Моглино» под Псковом намерены выпускать деревянную посуду и выращивать алмазы
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
21 июня 2019
Псковские депутаты ознакомились с ОЭЗ «Моглино»
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
21 июня 2019
Гдовский район включили в программу газификации Псковской области
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
20 июня 2019
Группа компаний «Титан» примет участие в ганзейской выставке и работе форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу»
Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы
19 июня 2019
Говядина, яйца и овощи подешевели в псковских магазинах за неделю до Ганзы
Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться на базе ПсковГУ
18 июня 2019
Аналитический центр по развитию техпредпринимательства в России может появиться на базе ПсковГУ

Идет загрузка...