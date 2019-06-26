Более 200 детей обучат наставники в сети сезонных лагерей Псковской области «Кампус молодёжных инноваций»

15:57, 26 июня 2019, ПАИ

Более 200 школьников, в том числе 10 учащихся Нарвской православной гуманитарной школы, станут участниками образовательных программ псковского детского технопарка «Кванториум» в сети сезонных лагерей «Кампус молодёжных инноваций».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, специализированные смены созданы в школьном лагере гуманитарного лицея Пскова, загородных лагерях «Стремительный», «Звёздный» и «Солнечный».

В «Кампусе молодежных инноваций» ребята приобретут навыки по одному из выбранных направлений: "Робототехника и сенсорика", "Большие данные", "Новые производственные технологии", "Дополненная и виртуальная реальность". В программу обучения входит и предпринимательский блок.

Для тематических смен разработана новая образовательная программа «Технологическое предпринимательство и цифровые технологии». Ее реализует детский технопарк «Кванториум Псков» совместно с Центром инноваций социальной сферы и бизнес-инкубатором «Новация». Занятия с детьми организуют наставники «Кванториум Псков», бизнес-тренеры и студенты ПсковГУ в рамках летней практики.

Заявка псковского детского технопарка на участие в программе прошла конкурсный отбор, и «Кванториум» получил на проведение образовательных смен грант в размере 7,3 млн рублей из федерального бюджета. Средства направлены в том числе на дозакупку оборудования, необходимого для проведения занятий: 3D-принтеры, работающие в полевых условиях, устройства для сбора и обработки массива данных, роботы-манипуляторы и другие.

К 2024 году сеть кампусов охватит более 150 тысяч человек. Такие показатели определены нацпроектами «Образование» и «Цифровая экономика».