В России предложили снизить возраст совершеннолетия

21:18, 26 июня 2019, ПАИ

В России для снижения возраста совершеннолетия имеются все предпосылки. Такое мнение высказал глава Росмолодёжи Александр Бугаев, сообщает РИА Новости.

Александр Бугаев отметил, что сегодня меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, и дети взрослеют раньше. Однако он не уточнил, до какого порога можно было бы снизить возраст совершеннолетия. На данный момент он составляет 18 лет.

Глава Росмолодёжи не менее актуальным считает и вопрос об изменении верхнего порога возраста детства. Однако, по его словам, необходимо просчитать все последствия таких изменений.

В Совете Федерации идею снижения возраста совершеннолетия раскритиковали. Председатель союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что если молодые люди сидят в интернете, то это не означает, что они от этого взрослеют.