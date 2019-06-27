Организации-должники частично погасили долги после встречи с псковским УФНС

12:44, 27 июня 2019, ПАИ

Организации-должники Псковской области погасили задолженность по налогам и страховым взносам на общую сумму свыше 800 тысяч рублей, а также пообещали в течение месяца внести в счет погашения долга ещё 600 тысяч. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном УФНС России, это стало итогом ведомственного заседания комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему России.

В заседании комиссии под председательством заместителя руководителя управления Алексея Павлова приняли участие сотрудники областного ведомства: заместитель начальника отдела урегулирования задолженности Ольга Юхневич и заместитель начальника отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Анастасия Батова.

Кроме них на встречу пригласили представителей 4 налогоплательщиков – юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов. С каждым из них индивидуально рассмотрели причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения. Такую работу, направленную на сокращение задолженности по налогам, проводят в УФНС России по Псковской области регулярно.