Выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» откроется в Бежаницах 30 июня

13:10, 27 июня 2019, ПАИ

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» готовят выставку «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...», которая 30 июня откроется в Бежаницах, в историко-культурном центре Философовых (улица Стрепетова, 32).

Как рассказала Псковскому агентству информации представитель информационной службы государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, в экспозицию войдёт более тридцати работ современных живописцев. «Это пейзажи, которые были написаны или в самом конце XX столетия, или уже в нашем, XXI веке. Среди авторов работ — как известные мастера, так и ещё совсем молодые живописцы, выпускники российских художественных вузов», - отметила она.

Помимо коллекции полотен на выставке будут представлены путеводители по Пушкинскому заповеднику и художественные альбомы с видами Михайловского и его окрестностей, выпущенные в свет в разные годы.

Лидия Токарева отметила, что государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» ведёт активную выставочную работу в Псковской области. Так, например, только в течение последнего года лучшие образцы современной пейзажной живописи из музейного собрания показывали в Гдове и в Опочке; несколько больших экспозиций из фондов Пушкинского Заповедника представляли Псковские пушкинские места за пределами региона и страны.

Планируется, что выставка «Приют спокойствия трудов и вдохновенья...» из фондов государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Бежаницком историко-культурном центре Философовых до конца лета. Режим работы выставки: с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу и с 10:00 до 18:00 — по воскресеньям.