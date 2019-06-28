Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове

16:25, 28 июня 2019, ПАИ

Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове. Об этом с ганзейского форума «Путь на встречу», который проходит в Пскове 28 июня, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Документ подписали мэр великого Новгорода, президент Союза русских Ганзейских городов Сергей Бусурин и руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Модератор пленарного заседания ганзейского форума пожелал, чтобы соглашение было реализовано в новых красивых проектах и стало бы новым витком в истории Ганзейского союза.

После подписания соглашения Сергей Бусурин и Элеонора Митрофанова обменялись подарками. Мэр Новгорода подарил руководителю Россотрудничества символ своего города, а она – фигурку московского Кремля.

Элеонора Митрофонова добавила, что в 2020 году Псков будет выходить на финишную прямую, чтобы его исторические объекты вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она подчеркнула, что есть большие возможности для дальнейшего сотрудничества, и считает, что Европе и другим странам нужно рассказать о всемирном наследии Пскова.

Сергей Бусурин воспользовался возможностью и пригласил всех на 10-е Русские ганзейские дни, которые пройдут в Новгороде в 2020 году.

В рамках пресс-подхода Элеонора Митрофанова подчеркнула, что взаимодействие гражданского общества – это самая мощная и конструктивная сила, с помощью которой возможно влиять и на политические силы в странах. «Мы готовы устраивать выставки, кинофестивали, круглые столы на любые темы», – сказала она.

Мэр Новгорода анонсировал, что 29 июня рассмотрят включение еще двух русских городов в Ганзейских союз. «Подписание соглашения подтверждает, что движение набирает популярность», – заметил он.

По словам руководителя Россотрудничества, рамочное соглашение носит символический характер, но оно дает стимул к дальнейшей работе. Она рассказала, что сейчас туристы, особенно из дальних стран, не ездят «просто полежать на солнышке, они ездят по объектам культурного наследия», поэтому необходимо провести хорошую рекламную кампанию на объекте, куда приходит большое количество людей.

Председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Союз развития туризма в России» Сергей Кривоносов подчеркнул, что у Псковской области в связи с этим видятся огромные перспективы. По его мнению, когда регион находится на границе – это большая ответственность. «Туризм лежит в плоскости экономик – нужно стремиться сделать так, чтобы мы были конкурентоспособными», – сказал он.

Сергей Кривоносов уверен: не нужно бояться санкций и давления.

Он добавил, что Псковская область – это ворота в разные регионы нашей страны, субъект богат памятниками, и нужно работать над тем, чтобы туристам было комфортно приехжать сюда.