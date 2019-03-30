0
09:32
Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО
11:49
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
17:57
Всё в «гвоздях»
16:18
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
14:42
Классика жанра: ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой и Николаем Хондзинским
11:09
Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле
23:12
Директор областной филармонии и главный дирижер оркестра станут гостями ПАИ-live
Еще новости
Культура

Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО

Россия ведет активную работу по включению памятников Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 29 марта заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе встречи с журналистами в Париже, сообщает ТАСС.

Владимир Мединский

Владимир Мединский отметил, что Россия по количеству памятников наследия находится не на первых местах. «Но мы этот недостаток постепенно исправляем. За последние несколько лет три новых объекта из России вошли в список ЮНЕСКО. В этом году рассматривается четвёртый объект - это наследие Пскова и памятники Псковского кремля. Это такая тенденция - мы боремся за включение новых объектов в список ЮНЕСКО», - сказал он и выразил надежду, что заявку на Псков ЮНЕСКО поддержит.

Министр пояснил, что в псковскую заявку входит широкий перечень памятников, находящихся как в центре Пскова, так и расположенных неподалеку , в том числе объекты в Изборске, отдельно стоящие храмы вокруг Пскова.

«Работа, которая ведется особенно последний год в Пскове, по восстановлению памятников, реставрации - она уникальна. Я всех приглашаю приехать в Псков, посетить Изборск, Псковский кремль, храмы Пскова, Псково-Печерский монастырь - у вас будут впечатления на всю жизнь», - отметил Владимир Мединский.

Напомним, что в 2017 году администрация Псковской области передала центру всемирного наследия ЮНЕСКО материалы номинации «Памятники древнего Пскова» для включения в список объектов Всемирного наследия. Материалы объединяют 18 объектов в трех категориях: крепостное зодчество, культовые сооружения и гражданская архитектура. Ранее правительство РФ признало храмы Пскова особо ценными объектами культурного наследия народов России.

В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО могут включить псковские храмы XII-XVII веков, созданные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века. Также в список ЮНЕСКО могут войти Псковский кремль, Покровская и Гремячая башни, Поганкина и Приказная палата Псковского кремля, а также Мирожский монастырь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО
30 марта 2019
Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
29 марта 2019
Выставка «Играем в театр» пройдет в Пскове 30 марта
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
28 марта 2019
«Привет, ивент!» - 28 марта (ЗВУК)
Классика жанра: ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой и Николаем Хондзинским
28 марта 2019
Классика жанра: ПАИ-live с Елизаветой Барышниковой и Николаем Хондзинским
Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле
28 марта 2019
Волонтёрский лагерь будет работать в порховском Волышово в июле
Директор областной филармонии и главный дирижер оркестра станут гостями ПАИ-live
27 марта 2019
Директор областной филармонии и главный дирижер оркестра станут гостями ПАИ-live
Поучаствовать в поэтическом конкурсе «Поэзия Победы» могут юные псковичи
27 марта 2019
Поучаствовать в поэтическом конкурсе «Поэзия Победы» могут юные псковичи
Минкультуры РФ: Памятники Пскова должны войти в список ЮНЕСКО в 2019-2020 годах
27 марта 2019
Минкультуры РФ: Памятники Пскова должны войти в список ЮНЕСКО в 2019-2020 годах

Идет загрузка...