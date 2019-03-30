Владимир Мединский: Россия борется за включение Пскова в список ЮНЕСКО

09:32, 30 марта 2019, ПАИ

Россия ведет активную работу по включению памятников Пскова в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 29 марта заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе встречи с журналистами в Париже, сообщает ТАСС.

Владимир Мединский отметил, что Россия по количеству памятников наследия находится не на первых местах. «Но мы этот недостаток постепенно исправляем. За последние несколько лет три новых объекта из России вошли в список ЮНЕСКО. В этом году рассматривается четвёртый объект - это наследие Пскова и памятники Псковского кремля. Это такая тенденция - мы боремся за включение новых объектов в список ЮНЕСКО», - сказал он и выразил надежду, что заявку на Псков ЮНЕСКО поддержит.

Министр пояснил, что в псковскую заявку входит широкий перечень памятников, находящихся как в центре Пскова, так и расположенных неподалеку , в том числе объекты в Изборске, отдельно стоящие храмы вокруг Пскова.

«Работа, которая ведется особенно последний год в Пскове, по восстановлению памятников, реставрации - она уникальна. Я всех приглашаю приехать в Псков, посетить Изборск, Псковский кремль, храмы Пскова, Псково-Печерский монастырь - у вас будут впечатления на всю жизнь», - отметил Владимир Мединский.

Напомним, что в 2017 году администрация Псковской области передала центру всемирного наследия ЮНЕСКО материалы номинации «Памятники древнего Пскова» для включения в список объектов Всемирного наследия. Материалы объединяют 18 объектов в трех категориях: крепостное зодчество, культовые сооружения и гражданская архитектура. Ранее правительство РФ признало храмы Пскова особо ценными объектами культурного наследия народов России.

В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО могут включить псковские храмы XII-XVII веков, созданные под влиянием византийской и новгородской архитектурной традиции, а также образцы гражданских зданий XVII века. Также в список ЮНЕСКО могут войти Псковский кремль, Покровская и Гремячая башни, Поганкина и Приказная палата Псковского кремля, а также Мирожский монастырь.