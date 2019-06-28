Выставка по итогам международного пленэра открылась в Пскове

20:45, 28 июня 2019, ПАИ

Итоговая выставка 11-го международного пленэра «Псков приглашает друзей» открылась 28 июня в Пскове в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России. В экспозиции представлены около ста работ 18 художников из России, Белоруссии, Латвии, Финляндии, Германии, Шотландии, Канады и Южной Кореи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участников и гостей выставки от имени всех псковичей поприветствовала депутат Псковской гордумы Юлия Пожидаева. Она отметила, что многие художники не впервые приезжают в Псков и участвуют в пленэре. По ее словам, таки мероприятия способствуют укреплению международных связей». Депутат поблагодарила организатора пленэра директора детской художественной школы Олега Цветкова и вручила участникам выставки дипломы.

11-й международный пленэр «Псков приглашает друзей» проходил с 18 по 29 июня в Бору Бельково, Изборске, Малах, Камно, Выбутах, Печорах, Сенно и Пскове. Организатором международного пленэра традиционно выступила Псковская детская художественная школа.