Состав международной комиссии Молодой Ганзы пополнился

14:13, 29 июня 2019, ПАИ

В состав международной комиссии Молодой Ганзы избран еще один делегат. На это место претендовали два человека - Денис Евтушенко из Гданьска (Польша) и Мартина Мидтон Эгеланд из Бергена (Норвегия), сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре. Заседание прошло 29 июня.

Большинством голосов члены комиссии поддержали кандидатуру Мидтон Эгеланд.

Кроме того, в рамках встречи обсуждалась программа Молодой Ганзы 2020 года, ее представила Ева Хюль из Брилона.

Еще одной темой стало представление нового подразделения в составе Молодой Ганзы - это департамент коммуникаций. Он будет заниматься вопросами информирования о работе комиссии, в том числе через социальные сети. Еще одним направлением его работы станет развитие связей с молодежными организациями.