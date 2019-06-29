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Общество

Состав международной комиссии Молодой Ганзы пополнился

В состав международной комиссии Молодой Ганзы избран еще один делегат. На это место претендовали два человека - Денис Евтушенко из Гданьска (Польша) и Мартина Мидтон Эгеланд из Бергена (Норвегия), сообщили Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре. Заседание прошло 29 июня.

Большинством голосов члены комиссии поддержали кандидатуру Мидтон Эгеланд. 

Кроме того, в рамках встречи обсуждалась программа Молодой Ганзы 2020 года, ее представила Ева Хюль из Брилона.
Еще одной темой стало представление нового подразделения в составе Молодой Ганзы - это департамент коммуникаций. Он будет заниматься вопросами информирования о работе комиссии, в том числе через социальные сети. Еще одним направлением его работы станет развитие связей с молодежными организациями.

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