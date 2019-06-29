Женщина разыскивает в Псковской области отца своей дочери

14:57, 29 июня 2019, ПАИ

Жительница Новгородской области разыскивает отца своего ребенка. Сейчас ее дочери 23 года, она живет в Москве и ничего не знает о тайне своего происхождения.

«История более чем странная из далёких 90-хгг. Мне было тогда 19 лет. В далёком 1994 году осенью произошла случайная встреча с мужчиной по имени Михаил», - написала в программу «Жди меня» женщина по имени Александра.

Она тогда жила в Шимске. Михаилу было около 30 лет. «Брюнет с карими глазами, небольшого роста, где-то 165-168 сантиметров, я выше 174 сантиметров. Возможно имел судимость», - описала его заявительница.

Как рассказали Псковскому агентству информации в редакции телепроекта со ссылкой на рассказ женщины, Михаил частенько ездил в Новгород через Шимск со своим другом Павлом. Кажется, он был тогда женат. Александра написала, что после поездки в Порхов у нее родилась дочь.

«Кроме Михаила никого не было, после уже замуж вышла в положении... Я знала, что беременна от другого. Отец мой отговаривал меня от рождения ребенка, умолял сделать аборт. Спустя время родилась прекрасная дочь, никогда я не пожалела о том, что свыше послали мне ребенка, зовут её Алёна», - рассказала женщина.

Алена уже вышла замуж. «Хочу успеть рассказать ей всё и найти родного отца», - написала Александра.

Если вам известно что-либо о людях, описанных в письме заявительницы, вы можете написать добровольным помощникам программы «Жди меня» в Псковской области по адресу pskovnews@mail.ru.