Салютом завершился третий день ганзейского фестиваля в Пскове

01:35, 30 июня 2019, ПАИ

Финальным аккордом третьего дня Международных ганзейских дней в Пскове стал концерт под открытым небом на Октябрьской площади города и салют, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На площади собрались тысячи гостей, на время фестиваля она стала центральной концертной площадкой. Аплодисментами и восторженными криками приветствовали зрители появление музыкантов на сцене. Артистам подпевали, под их песни танцевали. Сотни участников фестиваля вели прямые трансляции в социальных сетях.

В 23:30 был дан салют. Выстрелы производились с территории у кампуса Псковского государственного университета на берегу реки Великой. Разноцветные всполохи украсили небо над городом.

Восторженные зрители наблюдали за зрелищем с разных берегов реки, с балконов домов, с крепостных стен. Не было только лодок - их не пустили в акваторию реки между железнодорожным мостом и мостом Александра Невского. Обычно же с воды за салютом наблюдают пассажиры десятков судов.

Организаторы подчеркнули, что фейерверк - это не финальная точка Ганзейских дней. 30 июня продолжит работу ярмарка и Ганзейский рынок, встретят гостей реконструкторы на берегах рек Пскова и Великая. В 13 часов стартует шествие от улицы Кузнецкой - по Октябрьскому проспекту пройдут делегации городов Ганзы, а в 16 часов состоится церемония закрытия фестиваля - оно пройдет в стенах Кремля.

Подробно с программой Ганзы можно познакомиться здесь >>>.