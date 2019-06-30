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Общество

Названы регионы России с самыми дорогими и дешевыми услугами ЖКХ

В России названы регионы с самыми дорогими и дешевыми услугами ЖКХ. Соответствующий рейтинг составила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, которая сравнила стоимость коммунальных услуг в разных российских регионах, пишет «Российская газета».

По данным организации, больше всех на услуги ЖКХ платят жители Магаданской области, где в среднем на человека уходит 3 тысячи 511 рублей в месяц. Также среди лидеров жители Камчатского края — 3 тысячи 420 рублей, Мурманской области — 3 тысячи 3 рубля, Чукотского автономного округа — 2 тысячи 774 рубля и Московской области — 2 тысячи 607 рублей.

Меньше всех за коммуналку платят жители Дагестана, где жители получают квитанции со средней суммой в 457 рублей в месяц, Тувы — 478 рублей и Ингушетии — 488 рублей.

В среднем за прошедший год россияне заплатили 17 тысяч 936 рублей в год за услуги ЖКХ. Это на 5,3% выше, чем в 2017 году.

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