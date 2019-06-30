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Общество

На 28 железнодорожных станциях Псковской области не проведена оценка антитеррористической защищенности

В Псковской области на 28 железнодорожных станциях не проведена оценка антитеррористической защищенности. Такие нарушения выявила Псковская транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства в сфере транспортной безопасности и антитеррористической защищенности, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Указанные факты противоречат требованиям законодательства о транспортной безопасности. В ведомстве отмечают, что, так как транспортный комплекс представляет собой сложноорганизованную систему, то его защита от возможных посягательств террористического характера должна носить системный характер.

С целью обязать ОАО «РЖД» устранить нарушения закона Псковская транспортная прокуратура в суд направила исковые заявления. Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство. 

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