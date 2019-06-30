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Общество

Ученые выяснили, что люди чувствуют «перед смертью»

Европейские учёные провели исследование, в котором пришли к выводу, что около 10% людей в опасных ситуациях испытывают особые переживания, или «околосмертный опыт», сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте MedicalXpress.

Всего исследование охватило 1 тысячу 34 человека из 35 стран. 87% респондентов отметили, что страдали искаженным восприятием времени, 65% – чувствовали, что у них увеличилась скорость мышления, 63% – сообщили о сильном обострении чувств. Еще 53% добровольцев испытывали чувство отделенности от своего тела или нахождение вне его.

По мнению исследователей, околосмертные переживания одинаково свойственны как людям, не находящимся в непосредственной опасности, так и тем, кто, например, недавно попал в автокатастрофу.

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