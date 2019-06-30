Псковский губернатор поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению Ганзы-2019

18:33, 30 июня 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто был причастен к подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Слова благодарности глава региона выразил на своей странице в Instagram.

«Я благодарю гостей и участников, организаторов, волонтеров и всех, кто был причастен к подготовке и проведению этого замечательного международного праздника дружбы и творчества», - написал глава региона.

Михаил Ведерников также отдельно поблагодарил правоохранительные органы и спецслужбы за обеспечение высокого уровня безопасности на Ганзейских днях. «Благодаря вашей работе серьезных происшествий удалось избежать, и псковичи, и гости города чувствовали себя абсолютно спокойно и комфортно», - подчеркнул губернатор.

«Мы еще раз показали, что открыты перед всем миром, и умеем встречать гостей. Будем рады, если все, кто побывал в Пскове, впервые вернутся к нам вновь. Мы не говорим вам: «Прощай» Мы говорим вам: «До свидания!» и «До новых встреч!», - отметил глава региона.

Кроме того, Михаил Ведерников подчеркнул, что подготовка к Ганзейским дням дала толчок к решению проблемных вопросов в Пскове. «И перемены в лучшую сторону продолжатся. Все обязательства, которые мы на себя взяли, мы обязательно доведем до конца. Продолжим ремонт дорог, фасадов, благоустройство нашей областной столицы, восстановление и реставрацию объектов культурного наследия», - заключил губернатор.