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Общество

Ушла из жизни псковский фотограф Светлана Гаврилова

Ушла из жизни Светлана Гаврилова, один из ярчайших фотографов Пскова. Красивая и мудрая женщина с сердцем ребенка умела видеть героев своих снимков насквозь, влюблялась в них, и своей любовью наполняла их портреты. Ей особенно сильно удавались именно портреты. 

Сетлана посвятила себя фотографии, ее снимки вошли в несколько книг, ее кадры публиковались в региональных и федеральных СМИ. Она - автор проекта «Фотосреда», в рамках которого все желающие получили возможность видеть окружающие предметы не через объектив, а сердцем. 

В последнее время Светлана Гаврилова боролась с тяжелым недугом. Ее друзья до последнего верили, что Светлане удастся победить болезнь. 

О дате и месте прощания с фотографом будет сообщено позднее.

 

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