Ушла из жизни псковский фотограф Светлана Гаврилова

22:49, 30 июня 2019, ПАИ

Ушла из жизни Светлана Гаврилова, один из ярчайших фотографов Пскова. Красивая и мудрая женщина с сердцем ребенка умела видеть героев своих снимков насквозь, влюблялась в них, и своей любовью наполняла их портреты. Ей особенно сильно удавались именно портреты.

Сетлана посвятила себя фотографии, ее снимки вошли в несколько книг, ее кадры публиковались в региональных и федеральных СМИ. Она - автор проекта «Фотосреда», в рамках которого все желающие получили возможность видеть окружающие предметы не через объектив, а сердцем.

В последнее время Светлана Гаврилова боролась с тяжелым недугом. Ее друзья до последнего верили, что Светлане удастся победить болезнь.

О дате и месте прощания с фотографом будет сообщено позднее.