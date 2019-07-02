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Общество

Прощание с псковским фотографом Светланой Гавриловой состоится 3 июля

Жители Пскова смогут проститься с фотографом Светланой Гавриловой 3 июля. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации родственники фотомастера, отпевание пройдет в 11:00 в храме Михаила и Гавриила Архангелов в центре города. Затем желающие смогут проводить Светлану в последний путь. Похоронят фотографа в деревне Залесье Печорского района.

Светлана Гаврилова — один из ярчайших фотографов Пскова, автор выставок и иллюстраций к книгам, инициатор проекта «Фотосреда».

Ее снимки наполнены удивительным светом. Как признают друзья и коллеги Светланы, она умудрялась видеть гораздо больше того, что отражают зеркала или замечают окружающие люди, и эти детали умела запечатлевать ее камера. Именно поэтому у Светланы получались фантастические портреты и наполненные жизнью пейзажи.

Светлана Гаврилова ушла из жизни 30 июня 2019 года после тяжелой болезни.

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