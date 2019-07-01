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Общество

В Дедовичах приведут в порядок небезопасные детские площадки

Прокуратура Дедовического района потребовала привести в порядок две небезопасные детские площадки в Дедовичах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в Дедовичах на улице Октябрьской имеются две детских игровых площадки, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, покрытие площадок имеет повреждения, требует подсыпки, отсутствуют таблички с информацией о правилах пользования оборудованием, возрастных ограничениях и номерах телефонов экстренных служб.

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации поселения привести детские игровые площадки в соответствие с требованиями стандарта безопасности. Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на орган местного самоуправления соответствующие обязанности. Исполнение судебного решения контролирует надзорное ведомство Дедовического района.

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