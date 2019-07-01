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Общество

Двух осиротевших волчат из Псковской области приняли в смоленский приют

Двух осиротевших волчат - мальчика и девочку - из Псковской области приняли в смоленский приют «Верность», сообщает smoldaily.ru.

Основатель приюта Дмитрий Самойлов рассказал, что люди нашли волчат после лесного пожара. Зверята практически ручные и не боятся человека, поэтому останутся в приюте, в лес их больше не отпустят. «Сейчас мы наблюдаем за ними, пытаемся социализировать к человеку», - добавил Дмитрий Самойлов.

У малышей пока нет имён, поэтому пользователи Youtube могут предлагать свои варианты в комментариях под этим видео:

Хозяин приюта пообещал рассказывать о жизни и успехах маленьких волчат в видео на своём Youtube-канале.

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