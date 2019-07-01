Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов

16:55, 01 июля 2019, ПАИ

Умер экс-председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Передовик» Псковского района Серафим Иванов, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном отделении КПРФ.

Прощание с ним пройдет возле здания областного отделения КПРФ 3 июля, отпевание состоится в тот же день в храме святого благоверного князя Александра Невского в Пскове. Время будет сообщено позднее.

Серафим Иванов появился на свет 18 марта 1932 года в деревне Вальнево Псковского района Псковской области. Начал работать с июня 1948 года, с 12 апреля 1963 года являлся председателем колхоза «Передовик».

Под его руководством хозяйство из мелкотоварного сельскохозяйственного предприятия выросло в крупный сельскохозяйственный кооператив. Он награжден Орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской революции. В 1980 году был избран (а в 1990 году переизбран) депутатом Верховного Совета РСФСР.

В 1975 году Серафиму Иванову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», по итогам 1998 и 2001 годов он был удостоен звания «Деловой человек года», в 2000 году Совет Великолукской сельскохозяйственной академии присвоил ему звание Почетного профессора за личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства. С 1995 года являлся председателем Совета директоров Псковского молгорзавода.

В 2003 году награжден медалью-орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени. 14 мая 2007 года Указом №629 Президента России Владимиром Путиным - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.