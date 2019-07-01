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Общество

Псковичи смогут встретиться с Еленой Бибиковой 4 июля

4 июля член Совета Федерации от Псковской области, член комитета по социальной политике Елена Бибикова проведет прием граждан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». 

Псковичи смогут встретиться с сенатором в региональной общественной приемной партии, расположенной на улице Гоголя, 9.  С 13:00 до 15:00 Елена Бибикова ответит на вопросы граждан, выслушает их пожелания и предложения. 

Предварительная запись возможна по телефону: (8112) 66-25-12.

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