Тренинги для НКО пройдут в Пскове 3 и 4 июля
3 и 4 июля на тренингах Фонда президентских грантов руководителей, сотрудников и волонтеров НКО Псковской области научат правильно писать грантовые заявки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, тренинги будут начинаться в 10:00 в Псковском государственном университете (площадь Ленина, 2).
Спикером выступит руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева. В 10:15 в актовом зале начнется лекция по социальному проектированию, а после перерыва пройдут тренинги для малых групп в отдельных аудиториях. Кроме того, в 18:30 в актовом зале состоится семинар «Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для некоммерческой организации».