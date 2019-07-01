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Общество

Псковская область перешла на проектное финансирование долевого строительства

С 1 июля в России вступили в силу поправки в законодательство о долевом строительстве, согласно которым рынок недвижимости перешел на проектное финансирование объектов и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов, где будут аккумулироваться средства граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, Псковская область провела тщательную подготовку к изменению российского законодательства. Сергей Грахов отметил, что данный вопрос лично курировал глава региона Михаил Ведерников.

В рамках подготовки к предстоящим изменениям региональные власти провели серию встреч с застройщиками, подрядчиками, представителями банковского сектора. На них комплексно рассматривались вопросы перехода на новую систему расчетов при долевом строительстве. Сергей Грахов отметил, что профильные органы исполнительной власти оказывали застройщикам Псковской области необходимую поддержку и сопровождение.

В настоящее время на территории Псковской области 26 застройщиков реализуют 54 проекта по долевому строительству жилых домов. Планируется, что большая часть этих проектов будет реализована, используя старую схему финансирования. Для продолжения работы без открытия эскроу-счетов необходимо заключение комитета по региональному контролю и надзору Псковской области.

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