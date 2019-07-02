Студенческий стройотряд ПсковГУ приступил к работе на объектах «Псковэнерго»

09:01, 02 июля 2019, ПАИ

1 июля открылся трудовой сезон для студенческого стройотряда Псковского государственного университета на объектах филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, 15 студентов 2 и 3 курса, обучающиеся по профилям «Электроснабжение», «Электрооборудование и электрохозяйство», «Электропривод и автоматика», в течение месяца на практике изучат выбранную специальность. По традиции, стройотряд ПсковГУ называется «ЛЭП – Лучшие энергетики Пскова».

Студенты будут работать на территории ответственности ПО «Северные ЭС» и в аппарате управления «Псковэнерго». Им предстоит работа с документацией, программными комплексами, а также обходы и осмотры линий электропередачи, участие в ремонте оборудования. У каждого студента будут наставники из персонала «Псковэнерго», которые проконтролируют прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности, соблюдение правил охраны труда и будут сопровождать весь процесс производственной деятельности будущих энергетиков.

Перед началом работы студентов напутствовали директор и главный инженер производственного отделения «Северные электрические сети». Директор ПО «Северные ЭС» «Псковэнерго» Михаил Игнатьев подчеркнул важность практики в освоении профессии. «Навыки и знания, которые вы здесь получите, вы будете применять в дальнейшей учебе, в работе и я желаю вам сохранить верность выбранной профессии», - отметил он. Главный инженер ПО «Северные ЭС» Дмитрий Лупандин пожелал студентам оправдать название отряда «Лучшие энергетики Пскова». После директор Северных электросетей вручил студентам трудовую путевку на предстоящий сезон.

Планируется, что стройотряд ПсковГУ будет трудиться на объектах «Псковэнерго» до 31 июля. Кроме основных работ студенты планируют посетить с ознакомительными экскурсиями ключевые энергообъекты, поучаствовать в волонтерских проектах.

Студенческие стройотряды работают на объектах «Псковэнерго» с 2015 года. Главная цель таких трудовых сезонов - обеспечить практическую подготовку студентов энергетических специальностей, возродить традиции трудового воспитания молодежи, а также нацелить студентов на работу в компании. Участники первых трудовых сезонов работают в «Псковэнерго».