По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе возбуждено уголовное дело

09:08, 02 июля 2019, ПАИ

По факту ДТП с грузовиком и тепловозом в Себежском районе полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время водитель грузового автомобиля задержан и допрошен в качестве подозреваемого. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП произошло 1 июля на перегоне Заваруйка — Себеж в районе деревни Кузнецовка. На железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги РЖД, водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало для предотвращения столкновения. В результате машинист тепловоза погиб на месте, его помощник скончался в больнице. Трое работников, находившихся в поезде, и водитель грузовика получили травмы. Их доставили в Себежскую районную больницу.