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Уточнены данные о погибших в ДТП с тепловозом в Себежском районе

По последним данным, в Себежском районе в ДТП с грузовиком и маневровым локомотивом погибли два человека, четверо пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Среди погибших машинист тепловоза и его помощник, который скончался в больнице. Трое работников, находившихся в поезде, и водитель грузовика получили травмы. Их доставили в Себежскую районную больницу.

  • Фото с ДТП в Себежском районе
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.
  • Фото с ДТП в Себежском районе
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.
  • Фото с ДТП в Себежском районе
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.
  • Фото с ДТП в Себежском районе
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 1 июля на перегоне Заваруйка — Себеж в районе деревни Кузнецовка. На железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги РЖД, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком мало для предотвращения столкновения. На место инцидента был направлен восстановительный поезд со станции Новосокольники.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области отметили, что делать заявления о виновности преждевременно и недопустимо, так как на данный момент на месте происшествия еще работают следователи МО МВД России «Себежский».

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