Конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО стартовал в Псковской области

17:03, 02 июля 2019, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки принимаются со 2 июля по 5 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на управление общественных проектов и молодежной политики.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, занимающиеся реализацией социальных проектов на территории Псковской области. Для этого нужно предоставить в управление общественных проектов и молодежной политики администрации области заявку по форме согласно приложению.

Максимальная субсидия, которую можно получить по конкурсу, составляет 250 тыс. рублей.

Средства победителям конкурса будут выделены в октябре 2019 года. Вложить их можно в проекты и мероприятия, запланированные до сентября 2020 года.

Выделяемые средства - деньги регионального бюджета. В 2019 году у данного конкурса нет федерального софинансирования. Общий фонд конкурса - 5 млн рублей.