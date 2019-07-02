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Общество

Конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным НКО стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Заявки принимаются со 2 июля по 5 августа, сообщили Псковскому агентству информации в  пресс-службе областной администрации со ссылкой на управление общественных проектов и молодежной политики.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, занимающиеся реализацией социальных проектов на территории Псковской области. Для этого нужно предоставить в управление общественных проектов и молодежной политики администрации области заявку по форме согласно приложению.

Максимальная субсидия, которую можно получить по конкурсу, составляет 250 тыс. рублей. 

Средства победителям конкурса будут выделены в октябре 2019 года. Вложить их можно в проекты и мероприятия, запланированные до сентября 2020 года. 

Выделяемые средства - деньги регионального бюджета. В 2019 году у данного конкурса нет федерального софинансирования. Общий фонд конкурса - 5 млн рублей. 

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